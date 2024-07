Im MVZ „Forum Valentinum“ in der Obermoscheler Wilhelmstraße kümmert sich ein weiterer Arzt künftig um die Patienten. Wie der Medizinische Leiter Hans-Peter Dilly informierte, arbeitet seit einigen Wochen der Facharzt für Allgemeinmedizin, Nikola Bakracheski, im Medizinischen Versorgungszentrum. Uwe Mannweiler und Beate Heinzen, die seit der Übernahme der Praxis durch Dilly im Februar 2023 jeweils an zwei halben Tagen pro Woche in der früheren ärztlichen Praxis von Uwe Mannweiler praktizieren, bleiben den Patienten weiterhin erhalten.

Bakracheski, gebürtiger Mazedonier, ist 41 Jahre alt und hat an der Medizinischen Universität Plowdiw in Bulgarien studiert. In Mazedonien war er nach dem Studium zunächst neun Jahre lang an einem auf die Behandlung von Herz- und Kreislauferkrankungen spezialisierten Krankenhaus beschäftigt. 2018 kam Bakracheski nach Deutschland. Nach seiner Tätigkeit an der Karl-Aschoff-Klinik in Bad Kreuznach wechselte er nach Frankfurt, wo er sich hauptsächlich um Arbeitsmedizin kümmerte. Von 2021 bis 2023 war er in einem hausärztlichen Versorgungszentrum in Simmern und Rheinböllen tätig, bevor er Anfang 2024 in das MVZ „Forum Valentinum“ nach Hargesheim wechselte. Nun nimmt er nach dem Weggang des Allgemeinmediziners Hans-Jürgen Haubold dessen Platz in Obermoschel ein. In der kleinsten pfälzischen Stadt hat sich Nikola Bakracheski nach eigenen Worten in kurzer Zeit schnell und gut eingelebt. Auch mit den Nordpfälzer Patienten und den Menschen komme er gut zurecht.