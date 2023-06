Bei aller Politik stehen bei einer Bürgermeisterwahl auch die Personen im Vordergrund. Bei einer Schnellfragerunde wollten wir auch Privates über die Kandidaten für das Bürgermeisteramt der Verbandsgemeinde Winnweiler erfahren. Rudolf Jacob, Sonja Schäfer-Reisch und Helena Gomes Oester mussten die Entweder-oder-Fragen ohne Bedenkzeit beantworten.

Eins steht schon mal fest, der neue Bürgermeister der Verbandsgemeinde Winnweiler, wird auf jeden Fall gerne Kaffee trinken. Bei der Frage „Tee oder Kaffee?“ waren sie sich nämlich alle einig. In anderen Punkten gab es dann doch unterschiedliche Antworten. Während Sonja Schäfer-Reisch im Urlaub auch gerne mal zuhause bleibt, fahren Rudolf Jacob und Helena Gomes Oester lieber weg, Gomes Oester vor allem, um ihre Verwandtschaft in Portugal zu besuchen. Dafür geht Schäfer-Reisch gerne „auch auf ein Weinfest, so ist es nicht“, die beiden anderen Kandidaten verbringen den Freitagabend öfter auf dem Sofa.

Ist Bier noch ein Thema, nun, da die Bischoff-Brauerei schließen musste? Schäfer-Reisch und Gomes Oester trinken sowieso lieber Wein, Jacob setzt nun auf die ebenfalls lokale Marke Schnorres. Zum Bier dazu darf es beim Amtsinhaber gerne Hausmacher sein, die beiden Frauen, die sich auf den Bürgermeistersitz bewerben, bevorzugen bei dieser Entweder-oder-Frage Vegetarisches.

Wir wollten auch wissen, wie die drei Kandidaten zur Arbeit kommen. Rudolf Jacob fährt gerne mit dem Fahrrad, Helena Gomes Oester nutzt meist die öffentlichen Verkehrsmittel. Schäfer-Reisch würde am liebsten mit dem Fahrrad fahren, da das aber zu schwierig sei, nutzt sie ihr Auto. Und wie sieht es bei der Auswahl zwischen schnellem Internet für die Verbandsgemeinde oder lieber schnellen Mitarbeitern auf der Verwaltung aus? Jacob wählt beides, Schäfer-Reisch bevorzugt schnelles Internet für die VG und Gomes Oester schnelle Mitarbeiter. Die seien aber bestimmt sowieso schon schnell genug.

