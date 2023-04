Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Stadt ist um ein Sportstudio reicher. Im einstigen Scala-Kino in der Friedrich -Ebert-Straße in Eisenberg hat Legends Gym eröffnet. In den ehemaligen Sälen stehen nun Cross-Trainer, Drückmaschine sowie fast alle gängigen Fitness- Geräte. Mit einem Kostenaufwand von fast 400.000 Euro wurden die Räume umgebaut.

Das Gebäude hat eine bewegte Geschichte. Im Jahr 1953 wurde das Kino Scala von Heinz und Anneliese Tisch errichtet. Sie unterhielten auch das Grünstadter Europakino in der Jakobstraße.