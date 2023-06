Auch in diesem Jahr werden in Falkenstein wieder Burgführungen im Mondschein und historische Wanderungen angeboten. Neben den altbewährten Touren stehen neue Themenführungen auf dem Programm.

Da gibt es zum Beispiel die Tour „Burg auf dem Kübelberg“: eine Wanderung in den Sommerabend zur (kaum bekannten) frühmittelalterlichen Fliehburg auf dem Kübelberg in den Falkensteiner Bergen. Die beliebte Sternschnuppennacht „Tränen der Perseiden“ steht wieder auf dem Programm. Die Touren starten am 30. Juni und 1. Juli mit den Burgführungen im Mondschein.

Die Wanderführer Andreas Fischer und Stefan Weber ergänzen die Sommertouren mit neuen Wandertouren und bieten beispielsweise eine Burgwächter-Tour für Familien an, bei der ein Burgwächter markante Stellen im Dörflein zeigt und gewiss ein paar Geschichten zu erzählen hat. Die hoch über der Gemeinde thronende Burgruine ist nicht nur Schauplatz und Kulisse der Burgführungen im Mondschein, sondern auch ein beliebtes Ausflugsziel für die ganze Familie.

Info

Der Flyer mit allen Angeboten und Terminen ist beim Tourismusbüro erhältlich oder per Download unter www.winnweiler-vg.de/falkensteiner-sommertouren. Anmeldung für die Touren beim Tourismusbüro unter 06302 602-61 oder 602-0 oder info@winnweiler-vg.de.