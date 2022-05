Seit Anfang April ist der neue Spielplatz in der Bangertsgasse in Rüssingen fertig. Neben den klassischen Spielgeräten wie Rutsche und Schaukel gibt es für die Kinder einen Geschicklichkeitsparcours mit Netz, einen Wasserspielplatz, eine Seilbahn und eine Tischtennisplatte. Auch die Erwachsenen können auf dem neuen Spielplatz aktiv werden – an einem Hüft- und an einem Bewegungstrainer. „Während die Eltern und Großeltern ihre Kinder beaufsichtigen, können sie selbst sportlich sein“, erklärt Ortsbürgermeister Steffen Antweiler.

Der alte Spielplatz von Rüssingen stammte aus den 80er Jahren. Die Holzgeräte entsprachen bei einer Überprüfung im Spätjahr 2017 nicht mehr den Sicherheitsstandards. Eine Reparatur hätte sich nicht mehr gelohnt. Da in Rüssingen zu dieser Zeit gerade neues Bauland entwickelt wurde, entschloss sich die Gemeinde, den neuen Spielplatz zu errichten. Eine Elterninitiative bildete sich und reichte 2018 eine Wunschliste für die Gestaltung ein. Wegen Corona hatte sich der Bau dann allerdings deutlich verzögert. Insgesamt 130.000 Euro hat die Ortsgemeinde in den neuen Spielplatz investiert, davon allein 85.000 für die neuen Geräte. Das Land hat 65.000 Euro bezuschusst.