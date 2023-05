Probleme mit dem Rücken oder anderen Teilen des Bewegungsapparates nehmen zu. Termine beim Physiotherapeuten zu bekommen, das gestaltet sich oft gar nicht so einfach. In Kirchheimbolanden hat Marvin Oberländer in der Uhlandstraße 11a seine Physio-Praxis mit dem Namen „Peak Performance Physiotherapie“ eröffnet.

Der 24-jährige Physiotherapeut hat den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Nach abgeschlossener Ausbildung hatte er einige Jahre lang in einer anderen Praxis in der Region gearbeitet, bevor er nun seine erste eigene eröffnet hat. Zunächst war er als Freiberufler aktiv gewesen, als jetzt Räumlichkeiten in der ehemaligen Arztpraxis zur Disposition standen, hat er zugegriffen. Seine neue Praxis hat vier Behandlungsräume, die Ausstattung soll mit weiteren zusätzlichen Geräten demnächst noch erweitert werden.

Neben der klassischen Physiotherapie wendet Oberländer auch manuelle Therapie an. Dies sei ein besonderer Behandlungsansatz bei Funktionsstörungen des Bewegungsapparates, erläutert er. Hierfür würden spezielle Handgriff- und Mobilisationstechniken angewendet, bei denen Schmerzen gelindert und Bewegungsstörungen nach und nach beseitigt werden können. Derzeit ist Oberländer noch allein in der Praxis tätig, ab Anfang Herbst will er aber ein Team mit mehreren Therapeuten aufbauen.