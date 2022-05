Die verkürzten Öffnungszeiten waren ein erster Hinweis: Die Pächter der Orangerie, Yvonne und Steffen Höh, werden ihren Pachtvertrag nicht verlängern. Die Stadtspitze hat bereits ihre Fühler nach neuen Interessenten ausgestreckt, die ab August das Restaurant in der Orangerie übernehmen.

Zunächst sah alles sehr gut aus, sie fühlten sich pudelwohl, hatte das Pächterehepaar wissen lassen, als etwa zweieinhalb Jahre nach ihrem Einzug Bilanz im Restaurant Orangerie gezogen wurde. Das war kurz bevor Corona alles änderte. „Wir haben uns nach dieser schwierigen Zeit dazu entschlossen, unser Familienleben wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Und dazu gehört, dass wir geregelte Arbeitszeiten haben“, erklärt Steffen Höh. Er selbst hat ebenso wie seine Frau bereits eine neue Arbeit gefunden. Nachdem zunächst die Öffnungszeiten reduziert wurden, ist das Restaurant jetzt ganz geschlossen.

Man bedauere zwar, dass das Ehepaar Höh nicht weitermachen möchte, könne aber auch nachvollziehen, dass man in diesem ohnehin anstrengenden Beruf und nach der schwierigen Corona-Phase ruhige Wege einschlagen will. „Jetzt hoffen wir auf einen lückenlosen Übergang“, sagt Bürgermeister Marc Muchow. Gerade die Aussicht, auch das Catering für Veranstaltungen in der Stadthalle zu übernehmen, könne dabei zusätzlich reizvoll sein. Erste Gespräche seien bereits geführt worden, aber „wir sind noch offen für Bewerbungen“, so Muchow.