ROKMusic heißt eine neue Konzertreihe in Rockenhausen, die es ab kommenden Dienstag, 11. Oktober, als Teil der Kleinkunstbühne des Kinder- und Jugendzirkus Pepperoni gibt. Veranstalterin Margarete Schneider hofft auf viele Zuhörer – und Tänzer.

„Die Leute dürsten danach, wieder Programm geboten zu bekommen“, ist Margarete Schneider optimistisch, dass das Angebot auf reges Interesse stoßen wird. Schließlich gibt es in Rockenhausen sonst kein regelmäßiges Konzertangebot im Bereich Rock. Wobei sie deutlich macht, dass der Name der Reihe natürlich auf das Autokennzeichen der Stadt anspielt und nicht auf das Genre. Die ersten musikalischen Gäste am kommenden Dienstag kommen zwar aus der Rockschiene, doch für Dezember ist ein Folkkünstler gebucht. Das Programm soll vielfältig werden: „Wir buchen, was uns gefällt und wovon wir wissen, dass es beim Publikum ankommt“, meint Schneider.

Sechs Konzerte im Jahr

„Uns“ – damit meint sie Dieter Krücken vom Kinder- und Jugendzirkus Pepperoni und sich selbst. Krücken habe ihr schon früh angeboten, Konzerte im neuen Zuhause des Zirkus’ veranstalten zu können, sobald es fertig ist. Die Reihe ROKMusic ist nun Teil der Kleinkunstbühne des Kinder- und Jugendzirkus.

Schneider kommt aus Dielkirchen, wo sie zuletzt die Konzertreihe Majik Lounge mit ihrem ehemaligen Lebensgefährten veranstaltet hatte. Ihre über die Zeit aufgebauten Kontakte in die Szene kann sie nun mit dem Neustart an neuem Ort und mit dem neuen Mitstreiter Dieter Krücken nutzen.

„Viele positive Rückmeldungen“

Auch ihr Stammpublikum hat sie informiert. Und etliche Fans des früheren Majik Lounge-Programms, die sie über den Newsletter kontaktierte, hätten signalisiert, nun gern nach Rockenhausen zu Konzerten zu kommen. „Ich habe viele positive Rückmeldungen gehabt und denke, dass es gut angenommen werden wird“, sagt die musikbegeisterte Veranstalterin, die selbst gern auf Konzerte geht.

Die Reihe ROKMusic soll jeweils dienstags laufen, dies ist der angestammte Termin auch der früheren Konzertreihe. Vorerst solle es sechs Konzerte im Jahr geben. Der Vorteil des Dienstagstermins sei, dass man besser renommierte Künstler buchen könne, die an Wochenenden ausgebucht seien oder dann eher in größerem Rahmen spielen möchten. Wobei im Zirkushaus Platz für gut 100 Musikfans sei, so Schneider.

Bluesrock zum Auftakt

Für den Auftakt hofft sie nun auf beste Stimmung „und dass die Leute tanzen“: Zu Gast sei die hochkarätige V. Lenz Band um den in der Region bekannten E-Gitarristen und Maler Peter Lenz aus Kalkofen. Mit zur Band gehören derzeit der Hammondspieler Markus Lauer aus Kirchheim, der mit der Formation Smitty & Blues kürzlich auch bei Swingin’ Lautern auftrat, Schlagzeuger Peter Götzmann und Bassist Pablo Lachmann. Die Band stehe für Blues und Rock, man dürfe bisweilen an Jimi Hendrix denken, sagt Schneider. Gespielt werden Blues- und Rockklassiker, eigene Songs sowie Traditionals. Peter Lenz hatte die erste Inkarnation seiner Band bereits Anfang der 1980er-Jahre gegründet. Zu seinen Einflüssen und Vorbildern zählt der Nordpfälzer neben Hendrix auch Eric Clapton und Rory Gallagher sowie Bob Dylan und Rio Reiser.

Für das zweite Konzert der Reihe habe sie bereits den Songwriter Paddy Schmidt von der beliebten Folkformation Paddy Goes To Holyhead buchen können. Es findet kurz vor Weihnachten statt, am 20. Dezember. Die weiteren Künstler und Termine stehen noch nicht fest.

Termine

Die V. Lenz Band spielt zum Auftakt der Reihe ROKMusic am Dienstag, 11. Oktober, ab 19.30 Uhr im Kinder- und Jugendzirkus Pepperoni, Schloßstr. 6a, Rockenhausen. Der Eintritt an der Abendkasse beträgt 12 Euro.

Am Dienstag, 20. Dezember, ist Paddy Schmidt von Paddy Goes To Holyhead für ROKMusic gebucht.