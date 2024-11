Der Paketdienstleister DHL (ehemals Deutsche Post) hat nach eigenen Angaben am Aldi-Einkaufsmarkt in Kirchheimbolanden (Woogmorgen 14) eine neue Packstation in Betrieb genommen.

Der Automat, der komplett über Solarzellen auf dem Dach mit Energie versorgt wird, hat eine Kapazität von 50 Fächern. Kunden können dort ab sofort rund um die Uhr ihre DHL-Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken. Da die Station per App gesteuert wird, benötigt sie im Gegensatz zu den klassischen Modellen kein Display, sondern wird ausschließlich per Smartphone bedient.