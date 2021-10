In Winnweiler gibt es jetzt eine Bücherzelle. Am Schlosspark gegenüber der Gemeindebücherei wurde eine alte Telefonzelle vom Ehrenamtsprojekt „Eine-Stunde-Zeit“ aufgestellt. Die „Schmökerzelle“ steht Tag und Nacht für alle Bürger zur Verfügung. Es gilt das „Tauschprinzip“, entweder wird das herausgenommene Buch zurückgebracht oder durch ein anderes ersetzt. Die Gemeindebücherei nimmt zu den Öffnungszeiten Bücherspenden an.

Das Projekt wurde mit finanzieller Unterstützung aus dem Leader-Programm der LAG Donnersberger und Lauterer Land unterstützt.