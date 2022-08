Von Freitag bis Dienstag, 12. bis 16. August, wird das höchste Fest in der Stadt gefeiert. Nach zweijähriger Pandemiepause steht wieder die Kerwe an.

Die Kerwegemeinschaft unter Leitung von Andreas Schmidt organisiert das Geschehen auf und um den Kerweplatz in der Bahnhofstraße. Los geht es am Freitag um 19 Uhr mit der Eröffnung, ab 21 Uhr startet DJ Jonny mit Partymusik bei kostenlosem Eintritt für jung und alt. Am Samstag spielt ab 21 Uhr die Partyband Sergeant zum Tanz auf. Der Eintritt kostet sechs Euro. Am Sonntag um 14 Uhr startet der Umzug durch die Moscheler Gassen, der von Musikgruppen begleitet wird. Ein buntes Treiben schließt sich auf dem Kerweplatz an, dort unterhält die Gruppe Top Mood.

Der Montag gehört traditionell den Gaststätten. Dienstag ist der Kerweabschlussabend, ab circa 22 Uhr wird – voraussichtlich – ein Höhenfeuerwerk über den Weinbergen im Silberberg abgeschossen. Eine große Helferschar sorgt an allen Tagen für das leibliche Wohl. Die Schaustellerfamilie Weiß aus Gundersweiler belebt die Kerwe mit Ständen. Zudem steht ein Karussell bereit.