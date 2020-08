Nach acht Jahren Pause konnten sich die Vogelkundler des Naturschutzbundes in diesem Jahr wieder über eine Uhu-Brut im Naturschutzgebiet Steinbühl bei Kirchheimbolanden freuen. Das teilt der Nabu Donnersberg mit. Drei Junge drängelten sich demnach am Brutplatz. Uhus bauen keine Nester. In den vergangenen Jahren waren im Frühjahr immer die Balzrufe eines Einzelvogels zu hören gewesen, aber ein zweiter Vogel kam nie dazu. Jetzt hatte es also geklappt. Der Uhu zählt zu den seltenen Vögeln im Donnersbergkreis. Die Nabu-Ornithologin Kornelia Reuther aus Bolanden weiß von sechs erfolgreichen Bruten in diesem Frühjahr.