Aus bislang unbekannter Ursache hat in der Nacht auf Montag gegen 3 Uhr in Falkenstein eine Mülltonne gebrannt. Diese hatte auf einem Grundstück in der Friedhofstraße gestanden. Umliegende Feuerwehren waren im Einsatz, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden erbeten an die Dienststelle in Rockenhausen, Telefon 06361 9170.