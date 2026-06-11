Natur und Genuss: Die Landfrauen laden zu einer besonderen Waldführung ein. Es geht um Klimawandel, Artenvielfalt, Ökosysteme – und feine Schnittchen mit Sekt.

Frau Westermann, warum brauchen die Landfrauen denn Secco im Wald?

Brauchen ist übertrieben. Zunächst einmal bieten wir eine Waldführung in Sippersfeld mit dem Förster Dieter Gass an. Er gibt uns Einblicke in die Auswirkungen des Klimawandels auf unsere heimischen Wälder. Zwischen alten Bäumen und frischem Grün erfahren die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, wie sich Klima, Artenvielfalt und Waldökosysteme verändern. Das alles wird verständlich erklärt. Der Titel der Veranstaltung lautet: „Wald erleben, Wandel verstehen – und dabei genießen“.

Also erst laufen und Wissen tanken und danach Sekt mit Häppchen?

Genau, für die, die das möchten. Natürlich gibt es auch Wasser statt Secco. Auf den Schnittchen liegen Wildwurst oder wilde Salami. Um die gesamte Verpflegung kümmert sich Förster Gass; er hat das angeboten. Es geht nach der Waldführung darum, noch ins Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen und gemeinsam über nachhaltige Wege nachzudenken. Es soll ein inspirierender Nachmittag werden für alle, die die Natur lieben.

Wie lang ist der Spaziergang?

Das entscheiden wir erst vor Ort, je nach Zusammensetzung der Gruppe. Das können ein oder vier Kilometer sein; schätzungsweise sind wir anderthalb Stunden unterwegs. Auf jeden Fall ist die Strecke eben. Treffpunkt ist am Freitag, 19. Juni, um 16 Uhr am Parkplatz der Retzberghütte in Sippersfeld.

Wer kann teilnehmen?

In erster Linie ist die Veranstaltung für unsere Landfrauen aus den Ortsvereinen gedacht, aber wir freuen und auch immer über Gäste. Man sollte ein bisschen gut zu Fuß sein und festes Schuhwerk tragen.

Muss man sich anmelden und kostet der Spaß etwas?

Ja, die Anmeldung sollte bis zum 14. Juni erfolgen, entweder per E-Mail unter donnersbergkreis@landfrauen-pfalz.de oder telefonisch unter 0178 - 8701024. Whatsapp-Nachrichten sind auch möglich. Die Teilnahme kostet 16 Euro und wird vor Ort in bar eingesammelt.

Zur Person:

Carmen Westermann, 58 Jahre alt, leitet seit 2024 die Kreisgeschäftsstelle des Landfrauenverbandes Donnersbergkreis. Sie leitet die Landfrauenverbände Donnersbergkreis und Kusel, wohnt in Offenbach-Hundheim und sagt: „Ich bin froh, Teil der starken und aktuell wieder wachsenden Landfrauen-Gemeinschaft zu sein.“