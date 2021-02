Sie konnten die Lkw-Planen nicht vollständig zurückschlagen, sonst wäre den Polizeibeamten bei ihrer Kontrolle am Donnerstagnachmittag vermutlich die gesamte Ladung entgegen gekommen. Beamte der Schwerverkehrsüberwachung hatten auf dem Parkplatz Donnersberg an der A63 einen auffällig breiten Lastzug aus Osteuropa kontrolliert und waren dabei auf eine kaum gesicherte Ladung, bestehend aus 18 Tonnen Altkleidern in Säcken, gestoßen. Die Säcke waren ohne ordnungsgemäße und ausreichende Sicherung bis unter das Dach der Fahrzeugkombination gestapelt und drückten erheblich gegen die Seitenplanen. Das führte zu der Überbreite des Lkw und des Anhängers. Dem 26-jährigen Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn und den Halter des Lastzuges wurden Bußgeldverfahren eingeleitet. Sie müssen damit rechnen, dass sie spürbar zur Kasse gebeten werden.