Am Montagnachmittag wurde bei einem 57-jährigen Autofahrer aus dem Donnersbergkreis bei einer Verkehrskontrolle in der Donnersberger Straße in Steinbach Alkoholgeruch festgestellt. Wie die Polizei Rockenhausen mitteilt, ergab ein Alkoholtest einen Wert von mehr als 1,3 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt , eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der 75-Jährige muss nun wegen Trunkenheit im Verkehr mit einer Geldstrafe und einem längerfristigen Entzug der Fahrerlaubnis rechnen.