An diesem Wochenende wäre Residenzfest, das größte Fest des Jahres. Wäre. Denn wie alle anderen großen Veranstaltungen müssen auch die Sommertage in der Kleinen Residenz der Corona-Pandemie weichen. Es ist die erste Absage in der Geschichte des Spektakels. Was empfinden Menschen, die sonst daran beteiligt sind? Wir haben uns umgehört.

Traurig sein. Das wird Bürgermeister Marc Muchow an diesem Wochenende. Das weiß er jetzt schon ganz sicher, gerade bei dieser Wettervorhersage: „Es wäre