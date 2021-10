Am Samstag, 9. Oktober, sind die Men in Blue, das Ensemble des Landespolizeiorchesters, im Festhaus in Winnweiler zu Gast. Grund zum Feiern gibt es genug: Der Musikverein Winnweiler wird 110 Jahre alt.

„Endlich wieder kulturelles Leben im Ort“, freuen sich die Organisatoren des Musikvereins, die nach mehr als 18 Monaten musikalischer Abstinenz froh sind, dass sie ihrem Publikum ein solches Ensemble präsentieren können. „Eigentlich hätten wir gerne selbst ein Konzert gegeben“, sagt Joel Jung vom Musikverein, doch die Corona-Krise und das Verbot jeglicher Blasmusik- und Probenarbeit durch das Land verhindere dies. Durchstarten wollen die Musiker aus Winnweiler spätestens 2022, um dann selbst wieder auf der Bühne zu stehen.

Der Verein sei sehr erfreut gewesen über das Angebot der Men in Blue, die zur Unterstützung der Vereinsarbeit nach Winnweiler anreisen. Der Kontakt war über den Landesmusikverband zustande gekommen, die Winnweilerer Musiker griffen zu, als die professionellen Kollegen ein Konzert in Aussicht stellten. So kann wenigsten etwas Musik im 110. Jahr des Bestehens des Musikvereins Winnweiler geboten werden.

Die Men in Blue spielen in einer Besetzung, wie sie von der Straßenmusik aus New Orleans bekannt sei – mit Saxophonen, Trompeten, Posaunen, Tuba und Schlagzeug. Sie bringen breites Repertoire aus Jazz- und Gospelklassikern sowie Hits aus mehr als einem halben Jahrhundert Popgeschichte mit.

Karten

Das Konzert findet unter den 3G-Corona-Regeln statt. Beginn 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Karten gibt es für 12 Euro (Abendkasse 15 Euro) in der Adler-Apotheke in Winnweiler sowie per E-Mail unter vorverkauf@musikverein-winnweiler.de.