Die Fußball-EM in Deutschland ist in vollem Gange. Und wir wollen wissen, was die Donnersberger mit dem Turnier verbinden, was sie erleben, was sie freut oder ärgert – oder ob sie lieber Handball schauen. In einer täglichen Kolumne berichten wir.

Hat Fußball eine poetische Seite, kommt mir in den Sinn beim EM-Fernsehabend, als das Spiel eher vor sich hindümpelt? Was für eine Frage! Man denke doch nur an Giovanni Trappattoni und seine legendäre Brandrede („Was erlauben Strunz?“), und schon hat man den Geniestreich eines begnadeten Poetry-Slammers vor sich, ein Meisterwerk des Dadaismus. Und der Fußball ist bekannt für kreativen Sprachgebrauch. Etwa wenn der Kommentator sich gerade darüber freut, dass der Spieler „geht, geht, geht“, obwohl er eigentlich rennt, als wäre der Teufel hinter ihm her. Oder wenn ein Spieler aufopferungsvoll „nach hinten arbeitet“, andere wiederum mutig „Risiko gehen“. Sprachverknappende Vokabeldürre sorgt da für atemlose Spannungsverdichtung. Und dann die ganze Zahlenmystik. Sechser, Doppel-Sechser, manchmal (eher selten) auch eine falsche Neun, die Viererketten aufmischen, was schon mal zu einem Elfer führen kann. Hat das mal jemand durchgerechnet? Prosaisch wird’s dagegen, wenn immer wieder, ja fast obsessiv von „Qualität“ die Rede ist, Qualität im Team, Qualität, die man auf den Platz bringt. Kurze Erinnerung daran, dass Fußball auch nur eine Ware ist. Doch freuen wir uns über den Moment der abendlichen, solidarischen Fernseh-Abwechslung, über grüne Rasenpoesie statt grauer Tatort-Wiederholung. Und vergessen wir nicht die richtigen Krisen dieser Welt.

Mitmachen

Die Fußball-EM in Deutschland: Das ist ein besonderes Ereignis. Bis zum Finale berichten wir jeden Tag an dieser Stelle über persönliche EM-Erlebnisse oder -Erinnerungen. Wir weisen auf besondere Veranstaltungen im Donnersbergkreis hin, erzählen von feiernden (oder weinenden) Fans, berichten über Public Viewing oder analysieren knallhart die Spiele der deutschen Elf als seien wir Bundestrainer. Wir fragen auch Menschen auf der Straße oder Promis, wie sie zum Turnier stehen. Wenn auch Sie liebe Leser, etwas zur EM zu sagen haben, etwas Kurioses, Verrücktes oder Emotionales erlebt haben: Schreiben Sie uns eine E-Mail an reddonn@rheinpfalz.de.