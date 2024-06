Die Fußball-EM in Deutschland ist in vollem Gange. Und wir wollen wissen, was die Donnersberger mit dem Turnier verbinden, was sie erleben, was sie freut oder ärgert. In einer täglichen Kolumne berichten wir.

Ich bin kein klassischer Fan mit Schal, Schminke und Tröte, aber so ein Ereignis wie die Fußball-EM zieht auch an mir nicht spurlos vorüber. Im Abseits stehen möchte ich nicht. Deshalb