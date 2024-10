Nun kommt er also doch noch: der goldene Oktober. Zur Wochenmitte warten ein paar freundliche Herbsttage auf die Region.

Über Deutschland hat sich ein Hochdruckgebiet aufgebaut. Dieses Hoch wandert bis Wochenmitte nach Osteuropa. Gleichzeitig nähert sich vom Atlantik her eine Störungszone in dessen Vorfeld die warme südeuropäische Luftmasse angezapft wird. Von Donnerstag auf Freitag verirrt sich vermutlich ein kleines Regenpaket in unsere Region. Anschließend könnte sich das Wetter dank eines neuen Hochs aber wieder stabilisieren.

Vorhersage

Montag: Die Woche startet mit teils hartnäckigen Wolken. Stellenweise ist es auch neblig trübe. Am Nachmittag werden aber die meisten Wolken von der Sonne aufgelöst oder sie verziehen sich. Dann steht uns bei recht kühlen Temperaturen einen Hauch goldener Oktoberglanz bevor.

Dienstag: Nach Auflösung einiger teils zäher Nebelfelder halten sich hohe und mittelhohe Wolkenschleier durch welche die Sonne aber zumindest gelegentlich verschwommen hindurch scheinen kann. Die Temperaturen steigen nach Gefahr von örtlichem Bodenfrost im Vergleich zum Vortag etwas an. Der Ostwind kann aber teilweise auffrischen.

Mittwoch: Auch heute bleibt es meistens bewölkt. Doch kann sich auch die Sonne für längere Zeit zumindest milchig blicken lassen. Es bleibt trocken. Am Nachmittag wird es dabei recht angenehm temperiert.

Donnerstag: Zunächst gibt es noch einige freundliche Phasen mit Sonnenlicht. Insgesamt verdichten sich die Wolken aber im Tagesverlauf und anschließend kann es stellenweise etwas tröpfeln. Es wird jedoch ausgesprochen mild und windschwach.

Weiterer Trend

Am Freitag, sowie am Wochenende bleibt es zwar eher bewölkt, doch bis auf wenige Schauer am Freitag sollte es in der Regel trocken bleiben. Gelegentlich bietet sich auch für die Sonne mal die Gelegenheit sich für einige Zeit in Szene zu setzen. Die Temperaturen bleiben dabei erträglich.