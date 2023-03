Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Samstag ist der Maifeiertag, der Tag der Arbeit. Normalerweise ein Festtag der Gewerkschaften, wäre da nicht die Corona-Pandemie. Vor 100 Jahren, als das noch kein offizieller Feiertag war, gab es in Winnweiler erstmals in der Region eine Großkundgebung der SPD zu diesem Tag, ein bedeutendes Ereignis für die Nordpfalz mit einem prominenten Festredner.

Ein bemerkenswertes Zeitdokument: Dicht an dicht drängen sich auf dem Foto hunderte Menschen im Sonntagsstaat auf dem Winnweilerer Marktplatz. In der vorderen Reihe präsentieren Männer,