Rund 100 Menschen haben am Freitagabend auf dem Kirchheimbolander Römerplatz eine Mahnwache für die Opfer des Krieges in der Ukraine abgehalten. Zum ersten Jahrestag des russischen Einmarschs am 24. Februar wollten die Organisatoren – die protestantischen Kirchengemeinden Kirchheimbolanden, Bolanden, Bischheim, die katholische Pfarrei Heilige Anna, die Mennonitengemeinde Weierhof und der Arbeitskreis Friedenstage – den Appell „Stoppt das Töten in der Ukraine“ mit dem Gedenken verbinden an alle Menschen, „die in der Ukraine und anderswo auf der Welt auf vielfache und unterschiedliche Weise unter Kriegen leiden“. Friedenstage-Sprecher Norbert Willenbacher sagte zu den Besuchern, darunter viele Ukrainer, dass „Krieg niemals alternativlos“ sei, und appellierte an die Politik, nach anderen Lösungen als militärischer Unterstützung in dem Konflikt zu suchen. Mit Friedenslichtern zogen die Aktivisten zur Paulskirche, um ein „leuchtendes Friedenszeichen“ zu setzen.