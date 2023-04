Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bereits seit 1996 hat sich Manuel Kramer dem Dartsport verschrieben. Zu einer Zeit also, in der Dart noch von „Exoten“ in verrauchten Nebenzimmern gespielt wurde. Vor wenigen Tagen wurde der 40-jährige Lohnsfelder bei einem virtuellen Verbandstag zum Vizepräsidenten des Deutschen Dart-Verbandes (DDV) gewählt. Rund 15.700 Dartspieler sind aktuell im DDV organisiert.

Alles begann bei den „Bulltippers“ in Lohnsfeld. Gespielt wurde im Ponderosa, später im Score-Pub in Langmeil und bei den „Dartfreaks“ im Lohnsfelder Sportheim. Kneipensport