Einen „dicken Fisch“ haben die Literaturtage-Macher schon mal an Land gezogen: Mit Sebastian Fitzek schmückt einer der erfolgreichsten Thriller-Autoren das Gästetableau des nächsten Schreib- und Lesefestivals im kommenden Jahr. Für Mai und Juni terminiert, hoffen die Veranstalter der 8. Donnersberger Literaturtage auf eine dann entspanntere Pandemielage. Gleichwohl achte er schon jetzt darauf, hinreichend große Räume zu buchen, um auf entsprechende Hygienevorgaben reagieren zu können, so Thomas Mayr, der Vorsitzende des ausrichtenden Donnersberger Literaturvereins – bei ihm und seiner Stellvertreterin Katharina Elsinger laufen die organisatorischen Fäden der Veranstaltung zusammen. Neben Fitzek, der am 11. Juni gemeinsam mit Vincent Kliesch den Thriller „Auris 3“ vorstellen wird, hat auch die deutsch-schweizerische Lyrikerin Nora Gomringer, die frühere „Queen of Poetry-Slam“, bereits zugesagt für 21. Mai. Die Sparte Mundart wird Renate Demuth, Preisträgerin vieler einschlägiger Wettbewerbe, vertreten, und in Jaroslaw Rudis kommt einer der bekanntesten jungen tschechischen Literaten. Weitere, auch regionale Autoren, sind angefragt oder haben – wie der Rockenhausener Hans Vanselow – bereits zugesagt. Fest steht zudem eine Neuauflage des Poetry-Slam, den der vielfache Meister dieses Faches, Markus Becherer, moderieren wird. Einige Stadtbüchereien haben zudem angekündigt, sich am Programm zu beteiligen. Der Schwerpunkt der Lesungen wird in und um Kirchheimbolanden liegen.

Schülerwettbewerb läuft bereits

Während das Leseprogramm aber noch mehr als ein halbes Jahr in der Zukunft liegt und noch weiter reifen kann, sind Oberstufenschüler landesweit bereits aufgefordert, sich mit ersten eigenen literarischen Gehversuchen am zweiten Standbein der Literaturtage, dem Schreibwettbewerb „Schüler als Autoren“, zu beteiligen. „Zwischen den Stühlen“ lautet das Motto, das die jungen Autoren nach allen denkbaren Seiten hin in Gedicht oder Prosa auslegen können. Die Ausschreibung läuft, acht Schulen haben sich bereits angemeldet. „Das ist der bislang höchste Wert zu diesem Zeitpunkt“, freut sich Mayr.

Eine Neuheit ist damit bereits angeklungen: Erstmals läuft der Wettbewerb diesmal in ganz Rheinland-Pfalz. Da gehe es dem Literaturverein darum, für größere Bekanntheit nicht nur des Landkreises, sondern auch der nordpfälzischen Dichterin Susanne Faschon (1925-1995) zu sorgen, deren Name der erste Preis des Schülerwettbewerbs trägt. Zudem, so Mayr, sähe es das zuständige Ministerium gerne, dass eine solche Veranstaltung landesweit angeboten werde. Mayr, der aus Koblenz stammt und heute in Kirchheimbolanden lebt, ist bereits dabei, persönliche Verbindungen zu nutzen, um den Wettbewerb auch in der nördlichen Landesteilen den Schulen und Schülern schmackhaft zu machen. Einsendeschluss ist diesmal bereits der 19. Februar, um der Jury im fall eines großen Rücklaufs mehr Zeit zu lassen.

Lesemarathon im Festhaus

Das Finale des Wettbewerbs, der große Lesemarathon der dreizehn besten Autoren mit der Kür der Preisträger, ist für den 7. Mai terminiert, und zwar im Festhaus in Winnweiler. Denn ausrichtende Schule wird diesmal das dortige Wilhelm-Erb-Gymnasium sein. „Es läuft gut an, ich bin sehr zufrieden“, sagt Mayr. Der Arzt und Ethnologe hat die Donnersberger Literaturtage 2007 ins Leben gerufen, damals noch auf den Donnersbergkreis und ein Wochenende beschränkt. Seither werden sie in zweijährigem Turnus ausgerichtet, sind dabei stetig gewachsen und haben bislang so renommierte Schriftsteller wie Peter Härtling, Bernhard Schlink, Ingrid Noll, Theresia Walser, Paul Maar oder Hanns-Josef Ortheil in den Donnersbergkreis geführt.

