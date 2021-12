Auch in diesem Jahr führt der Lions Club Winnweiler seine traditionelle Schokoladen-Aktivität „Winnweilerer-Engel“ durch. Der Verkauf von 900 Tafeln hochwertiger Schokolade kommt sozialen Projekten in unserer Region zugute.

Das Etikett der Winnweilerer Engel Schokolade zeigt als Blickfang einen Engel, den Kinder der dritten Klasse der Grundschulen Winnweiler, Rockenhausen und Münchweiler bei einem Malwettbewerb gestaltet hatten. Für die Maria-Montessori-Grundschule Winnweiler gewann Liana Wünsche, Klasse 3a, für die Astrid-Lindgren-Grundschule Münchweiler Fabienne Freiermuth, Klasse 3a, und für die Anne-Frank-Grundschule in Rockenhausen Jolien Keberlein, Klasse 3a, den Malwettbewerb. Als Prämie erhielten die Kinder laut Pressemittelung des Lion Clubs je 150 Euro für die Klassenkasse. Die übrigen vier Klassen, deren Bilder diesmal nicht ausgewählt wurden, erhielten als Dank für ihre Teilnahme je 50 Euro für die Klassenkasse.

Dank der Unterstützung zahlreicher lokaler Werbepartner sind die Kosten für Schokolade und Malwettbewerb bereits abgedeckt, sodass der Verkaufspreis der Schokolade, fünf Euro pro Tafel, nun vollständig gemeinnützigen Zwecken mit regionalem Schwerpunkt zugute kommt.

Info

Die Schokolade gibt es unter anderem bei Edeka Daigle in Winnweiler, der Tierarztpraxis Vettermann in Rockenhausen, Kaegy´s Kornkammer in Bolanderhof, der Bäckerei Schmidt in Dreisen direkt beim Lions Club Winnweiler, kontakt@lions-club-winnweiler.de.