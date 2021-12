Über eine Spende von 18.000 Euro konnten sich die Verantwortlichen im SOS-Kinderdorf Pfalz in Eisenberg freuen. Das Geld, Erlös einer Tombola bei einem Golf-Turnier, wurde am Mittwoch vom Lions Club Grünstadt übergeben.

Neben der jährlichen Adventskalender-Aktion lädt der Verein seit zwei Jahren zu Charity-Golfturnieren mit dem Titel „VinoGolf by Lions“ auf verschiedenen Plätzen der Region ein. Dabei werden Spenden für karitative, soziale oder kulturelle Zwecke gesammelt. Im September ging der Wettkampf in Neustadt über die Bühne. 65 Spieler, darunter auch Teilnehmer aus Dortmund und der Lüneburger Heide, hatten sich bei allerbestem Wetter an den Start begeben.

Tombola mit wertvollen Preisen

Beim abendlichen Gala-Dinner gab es eine Tombola, zu der Förderer wertvolle Preise gestiftet hatten. Den Losverkauf hatten die Kinderdorf-Leiterin Irene Jennes und zwei Mitarbeiterinnen übernommen. Der Erlös von 18.000 Euro wird von der Eisenberger Einrichtung für den neuen Bewegungsspielplatz verwendet. Unter anderem soll ein Trampolin mit einem Fallschutz gebaut werden. Mitglieder des Lions Clubs werden mithelfen, wie sie sich auch schon um das Aufforsten des Geländes gekümmert haben. Anfang Dezember haben sechs von ihnen Bäume und Sträucher gepflanzt.

Von weiteren 4000 Euro, die bei einer spontanen Verlosung wertvoller Gegenstände bei dem Turnier in Neustadt zusammenkamen, sollen Menschen im von der Flutkatastrophe gebeutelten Ahrtal profitieren. Der Lions Club wird in den nächsten Wochen Kontakt mit Club-Kollegen der betroffenen Gebiete aufnehmen und Projekte planen. 2022 wird das Golfturnier in Dackenheim stattfinden.