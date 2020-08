Jeweils 3200 Euro gingen davon an die Tafeln in Kirchheimbolanden und in Alzey. Weitere 2500 Euro entfielen auf das Rheinhessen-Hospiz. Und nochmals 1100 Euro vom Verein der Freunde der Lions gingen an die Aktion „Leser helfen“ der AZ Alzey.

Der amtierende Präsident Thomas Schrage erklärte, dass diese Spenden in den Zeiten der Corona-Pandemie sicher keine Selbstverständlichkeit seien, da derzeit leider keine Founding-Events stattfinden könnten. So seien beliebte Veranstaltungen wie das Alzeyer Wingertshaus-Wandern oder das Weihnachtskonzert mit dem Landespolizeiorchester zuletzt coronabedingt ausgefallen. Die Gelder stammten jedoch aus dem Vorjahr und würden nun an vier sehr wichtige soziale Träger unserer Region übergeben.

Ein Teil der Spende stamme im Übrigen aus privatem Engagement des Clubmitgliedes Rüdiger Krebs, der anlässlich seines zurückliegenden Geburtstags einen nicht unerheblichen Betrag für die gute Sache zur Verfügung stellte, so Schrage Auch hier ging der Dank der Gruppe an das Lionsmitglied. red/bke