Unter dem Motto „Und Engel verkündeten den Frieden“ steht das Abteikirchenkonzert am kommenden Sonntag, 11. Dezember, ab 17 Uhr in Otterberg.

Erklingen werden internationale Advents- und Weihnachtsgesänge, dargeboten von den Limburger Domsingknaben unter der Leitung von Andreas Bollendorf. Mit dem Konzert endet die diesjährige Veranstaltungsreihe in der Otterberger Abteikirche.

Die Limburger Domsingknaben gibt es seit über 50 Jahren. Neben der musikalischen Gestaltung der Gottesdienste im Limburger Dom ist der Chor auch durch die Aufführung von Oratorien bekannt geworden. Sein Repertoire reicht von der Musik des Mittelalters bis in die Moderne. Einen Schwerpunkt bildet die Kirchenmusik aus Barock und Klassik.

Musik aus fünf Jahrhunderten

Die jungen Sänger werden durch Proben in Vorchören und intensive und individuelle Stimmbildung möglichst differenziert und den jeweiligen Altersstufen gemäß auf das Musizieren im etwa 50-köpfigen Konzertchor vorbereitet. Seit 2015 ist Andreas Bollendorf Leiter der Limburger Domsingknaben und Domkantor am Hohen Dom zu Limburg. In diesen Funktionen ist er sowohl für die Leitung des Chores als auch für die musikalische Ausbildung seiner Mitglieder verantwortlich. Das Programm reicht von bekannten Adventschorälen bis zu Motetten der Adventszeit aus den vergangenen fünf Jahrhunderten, teilen die Veranstalter mit.

Karten (12 bis 15 Euro) sind bei der Tourist-Information, Hauptstraße 54, Otterberg, erhältlich sowie in allen bekannten Vorverkaufsstellen oder online beim RHEINPFALZ-Ticketservice von reservix.