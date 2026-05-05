Trauung, Antrag oder Feier: Wir suchen Ihre Hochzeitsgeschichten und -fotos. Zu gewinnen gibt es einen 100-Euro-Restaurant-Gutschein und weitere Preise.

Der Hochzeitstag bleibt für viele Menschen ein ganz besonderer, oft unvergesslicher Moment. Gerade der Mai gilt als beliebte Zeit zum Heiraten. Dies nimmt die Donnersberger Rundschau zum Anlass für eine Mitmach-Aktion rund um die schönsten Hochzeitserinnerungen von Ihnen. Gesucht werden persönliche Hochzeitsgeschichten, besondere Momente und stimmungsvolle Fotos. Erzählt werden kann alles, was diesen Tag für Sie unvergesslich gemacht hat: der Antrag, die Trauung, die Feier oder auch lustige, kuriose, emotionale, peinliche Erlebnisse. Willkommen sind Beiträge von Paaren, die erst vor Kurzem geheiratet haben, genauso wie Erinnerungen an Hochzeiten, die schon eine ganze Weile oder eine halbe Ewigkeit zurückliegen.

Bei der Aktion gibt es natürlich auch was zu gewinnen: Einen 100-Euro-Gutschein für ein (romantisches?) Essen im Hotel-Restaurant Bastenhaus in Dannenfels und viele weitere RHEINPFALZ-Preise. Wer mitmachen möchte, kann seine Geschichte und seine Fotos per E-Mail an reddonn@rheinpfalz.de schicken. Auch eine Einsendung per Post ist möglich an: Die RHEINPFALZ, Redaktion Donnersberger Rundschau, Schlossstraße 8, 67292 Kirchheimbolanden. Einsendeschluss ist der 11. Mai. Achten Sie bitte darauf, dass die Bildrechte bei Ihnen liegen oder holen Sie die Zustimmung eines Fotografen ein, falls dieser die Aufnahmen gemacht hat. Die schönsten Einsendungen werden in der gedruckten Ausgabe der Donnersberger Rundschau sowie auf unserer Homepage rheinpfalz.de/donnersbergkreis veröffentlicht.