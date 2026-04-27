Im Donnersbergkreis gibt es besonders viele schöne Stätten, um sich das Jawort zu geben. Wo und wie haben Sie geheiratet? Die RHEINPFALZ sucht Hochzeitsgeschichten und -Fotos.

Egal, ob in Kirchheimbolanden, Rockenhausen, Winnweiler, einem der kleinen Dörfer rund um den Donnersberg oder irgendwo sonst auf der Welt: Der Hochzeitstag ist ein magischer Tag, der viel zu schnell vergeht und an den man sich ein Leben lang erinnert. Gerade der Wonnemonat Mai gilt für viele als besonders beliebter Zeitpunkt, sich das Jawort zu geben.

Das Standesamt der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden traut jedes Jahr viele Paare in der Region: Im Jahr 2024 waren es insgesamt 94 Eheschließungen, im Jahr 2025 sagten 82 Paare „Ja“ zueinander. Neben den regulären Terminen unter der Woche bieten die Standesbeamten monatlich an zwei Samstagen Trauungen an besonderen Orten an: in der historischen katholischen Kirche in Kriegsfeld, im Häuschen neben dem Gräserhof in Ilbesheim, im Rathaus von Dannenfels oder im Musikzimmer des Museums im Stadtpalais in Kirchheimbolanden. Diese Samstagstermine sind besonders beliebt, und während für die Samstage im Frühjahr und Sommer 2026 quasi keine Zeitfenster mehr frei sind, gibt es für Herbst und Winter noch Termine. Wer also an einem ganz bestimmten Wunschtermin heiraten möchte, der sollte frühzeitig planen: Der Morgen des 26. Juni 2026 ist bereits seit Monaten ausgebucht.

100-Euro-Gutschein zu gewinnen

Und nun kommen Sie, liebe Leserinnen und Leser ins Spiel – auch wenn Sie in diesem oder nächstem Jahr nicht heiraten, sondern bereits den Bund der Ehe geschlossen haben. Die Donnersberger Rundschau sucht die schönsten Hochzeitsgeschichten, -momente und -fotos im Kreis. Wir laden alle Paare ein, ihren ganz besonderen Tag mit anderen Lesern zu teilen. Erzählen Sie uns Ihre Geschichte! Berichten Sie von Ihrem Tag und dem Ja-Sagen. Hatten Sie eine ganz besondere Feier, und wie lief eigentlich die Sache mit dem Antrag? Was Sie uns auch sagen dürfen: Ist Ihnen bei der Trauung etwas kurioses, besonderes, witziges oder gar peinliches passiert? Oder haben Sie einen ganz verrückten Moment mit der Kamera eingefangen?

Immer ein besonderer Moment der Trauung: der Tausch der Ringe. Foto: Silas Stein/dpa

Schicken Sie uns ihr Hochzeitsfoto und ein paar Sätze darüber, warum dieser Augenblick für Sie so unvergesslich bleibt. Ob frisch verheiratet oder seit vielen Jahren vereint, ganz egal, denn jedes Hochzeitsglück ist einzigartig.

Einsendungen bitte per E-Mail an reddonn@rheinpfalz.de, Stichwort: meine Hochzeit oder per Post an Die RHEINPFALZ, Redaktion Donnersberger Rundschau, Schlossstraße 8, 67292 Kirchheimbolanden, bis spätestens Montag, den 11. Mai 2026. Achten Sie darauf, dass die Bildrechte bei Ihnen liegen oder holen Sie die Zustimmung eines Fotografen ein, falls dieser die Aufnahmen gemacht hat. Die schönsten Einsendungen werden in der gedruckten Ausgabe der Donnersberger Rundschau sowie auf unserer Homepage rheinpfalz.de/donnersbergkreis veröffentlicht. Und: Unter allen Teilnehmern verlosen wir einen 100-Euro-Gutschein für ein Essen im Hotel-Restaurant Bastenhaus in Dannenfels und viele weitere RHEINPFALZ-Preise. Wir freuen uns auf alle Beiträge, Geschichten, Bilder und Kuriosiäten. Machen Sie mit!