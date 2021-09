Bereits im Frühjahr starteten im Donnersbergkreis ergänzende Lernangebote für Schülerinnen und Schüler, um coronabedingte Defizite abzubauen. Das vom Bildungsministerium geförderte Projekt läuft nun weiter, dafür sucht die Kreisvolkshochschule noch Lehrkräfte.

In enger Zusammenarbeit zwischen den Kooperationspartnern – dem Ministerium für Bildung, den Volkshochschulen und den allgemeinbildenden sowie berufsbildenden Schulen – erhalten Schülerinnen und Schüler im Donnersbergkreis Nachhilfe unter anderem in Deutsch, Mathe, Englisch, Französisch und Latein. „Die Schule gibt uns Hinweise, zum Beispiel, welche Seite im Buch noch mal nachgearbeitet werden muss. Dann wird aber auch geschaut, welches Kind noch einmal eine extra Erklärung braucht. Es ist im Grunde wie im normalen Unterricht, nur dass wir kleinere Klassengrößen haben“, erläutert Evangeline Beyer, die Leiterin der Kreisvolkshochschule Donnersbergkreis.

Aktuell nehmen 230 Schüler teil

Im ersten Projektzeitraum, der bis zu den Sommerferien ging, nahmen 150 Schülerinnen und Schüler an vier Schulen das Angebot wahr. Im zweiten Projektzeitraum, der bis Ende November geht, nutzen aktuell über 230 Schülerinnen und Schüler an vier Schulen die additiven Lernangebote. Insgesamt konnten im Kreis bisher 47 Gruppen starten, weitere Kooperationen sind in Planung. Die Maßnahme des Bildungsministeriums wurde bis zum Sommer 2023 verlängert. Interessierte Schulen können sich gerne bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon 06352 710-181 melden.

Wegen der hohen Nachfrage sucht die Kreisvolkshochschule weiterhin interessierte Lehrkräfte und bittet darum, sich unter der genannten Rufnummer (E-Mail: kvhs@donnersberg.de) zu melden. „Wir hoffen auf Unterstützung von Lehrkräften, die flexibel sind, für eine oder zwei Unterrichtseinheiten irgendwo hinzufahren“, sagt Evangeline Beyer.