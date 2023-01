Es war laut, es war bunt – aber es war glücklicherweise auch bis auf wenige Ausnahmen friedlich. Quer durch den Donnersbergkreis haben die Menschen das Jahr 2023 nach Wegfall der coronabedingten Beschränkungen mit zahlreichen Knallern und Raketen willkommen geheißen. In Eisenberg kam es nach Mitteilung der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu einer „handfesten Auseinandersetzung“, weil aus einem Pulk von Personen Böller in Richtung einer zweiten Gruppe geworfen wurden. Die Feuerwehr war im Einsatz, nachdem in Kirchheimbolanden eine Mülltone und in Göllheim Reste eines Feuerwerks in Brand geraten waren. Im westlichen Kreisteil sprach die Polizei in Rockenhausen auf Nachfrage von einer Silvesternacht ohne nennenswerte Vorkommnisse.