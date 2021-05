Mit mehreren Workshops möchte sich die das Nordpfälzer Projekt „Evergreen“ unter Leitung von Robert Lesquerade am Samstag, 29., und Sonntag, 30. Mai, an der landesweiten Initiative „Land in Bewegung“ beteiligen. Diese soll Menschen in ganz Rheinland-Pfalz nachhaltig zu Sport und Bewegung animieren; Vereine, Organisationen und Institutionen sind aufgerufen, sich an der Aktion zu beteiligen und Bewegungsangebote anzumelden.

Die kostenlosen Schnupper-Workshops von „Evergreen“ sollen im neuen, inzwischen fast fertiggestellten Zirkus-Zentrum des Kinderzirkus Pepperoni in Rockenhausen stattfinden. Am Samstag, 29. Mai, beginnt um 10 Uhr „Yoga für Kinder“ (für Anfänger) mit Yogalehrerin Nadin Knebel. Von 15 bis 17 Uhr sind erwachsene Anfänger und Fortgeschrittene zum Modern-Line-Dance mit Tanzlehrerin Monika Szczepanski eingeladen. Hierbei handelt es sich um ein erweitertes Rehasport-Angebot. Am Sonntag, 29. Mai, haben erwachsene Anfänger und Fortgeschrittene von 10 bis 13 Uhr die Möglichkeit, unter Anleitung von Nadin Knebel etwas für die Kräftigung von Beckenboden und Rumpf zu tun (ideal auch für die Rückbildung nach einer Geburt).

Alle Kursangebote stehen allerdings unter dem Vorbehalt der aktuellen Corona-Infektionszahlen und der Zustimmung des Gesundheitsamtes. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, eine vorherige Anmeldung bei Robert Lesquerade ist daher erforderlich: per SMS an 0176 62233679 oder schriftlich per Einwurf in den Briefkasten des Zirkus-Zentrums Rockenhausen, Schlossstraße 6a.