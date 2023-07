Nur vorübergehend präsentiert sich das Spielfeld im Rockenhausener Stadion Obermühle Grau in Grau: Die Arbeiten zur Umwandlung des Naturrasens in einen Kunstrasenplatz liegen voll im Zeitplan, hat Erster Stadtbeigeordneter Werner Dietz auf RHEINPFALZ-Anfrage mitgeteilt.

Der Unterbau samt Drainagen ist fertiggestellt und inzwischen mit Schotter bedeckt, „die Fußballer des FVR haben in Eigenleistung die Rinnen außen herum gesäubert“, so Dietz. In der kommenden Woche beginnt die ausführende Firma Schmitt aus Langgöns/Hessen mit dem Installieren einer sogenannten elastischen Tragschicht. Sie ist verantwortlich für eine optimale Bespielbarkeit, gewährleistet eine ebene Spielfläche und minimiert das Unfallrisiko.

Anschließend wird der Kunstrasen aufgebracht – bei weiterhin reibungslosem Verlauf könnte die seit Mai laufende und mit Kosten von 976.000 Euro veranschlagte Maßnahme Anfang August abgeschlossen sein. Den Löwenanteil hat mit 656.000 Euro die Stadt zu tragen. An der Finanzierung beteiligen sich ferner das Land (105.000 Euro), der Kreis (90.000 Euro), der FVR als hauptsächlicher Nutzer (75.000 Euro) und die VG Nordpfälzer Land (50.000 Euro). Noch unklar ist, wann und in welchem Rahmen das neue Geläuf offiziell eingeweiht wird.