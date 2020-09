Die Aktion „Kibo isst bunt“ bildet in diesem Jahr den Auftakt zur interkulturellen Woche des Donnersbergkreises. Der Römerplatz verwandelt sich am Samstag in eine Essensmeile mit Kulinarischem aus vielen verschiedenen Regionen.

Normalerweise findet die Aktion „Kibo isst bunt“, die von der Stadt Kirchheimbolanden und der Donnersberger Initiative für Menschen in Not organisiert wird, im Juli statt. Doch wie so vielem machte Corona dem einen Strich durch die Rechnung. Die Veranstalter haben jetzt die Möglichkeit gefunden, die Aktion in etwas kleinerer Form nachzuholen und zudem an die Interkulturelle Woche des Donnersbergkreises anzuschließen. Diese läuft noch bis zum 4. Oktober mit verschiedenen Veranstaltungen in Kibo, Rockenhausen und Winnweiler.

„In Kirchheimbolanden leben Menschen aus mehr als 20 Nationen friedlich nebeneinander“, erzählt Veranstalter Jamill Sabbagh. Um diese noch mehr am öffentlichen Leben teilhaben zu lassen, Transparenz und Integration zu fördern, wurde „Kibo isst bunt“ vor zwei Jahren von Sabbagh und dem früheren Stadtbürgermeister Klaus Hartmüller ins Leben gerufen.

Cocktails, Süßspeisen und mehr

An diesem Samstag wird von 13 bis 20 Uhr wieder ein buntes Programm, bei dem vor allem internationales Essen im Mittelpunkt steht, auf dem Römerplatz angeboten. An vier Pavillons gibt es unterschiedliche Speisen und Getränke, wie Tapas und Cocktails aus Mittel- und Südamerika, russische Piroggi und Piroschki, Falafelbällchen oder syrische Süßspeisen. Die Landfrauen werden Bratwürste aus vier verschiedenen Ländern servieren und die türkische Kulturgemeinde sorgt für verschiedene Spezialitäten des Landes. Auch die Eisdiele ist dabei und sorgt mit einem erweiterten Angebot für italienische Dolce Vita. Für die Kinder wird es 100 kostenlose Eisportionen geben.

Für Musik und Tanz sorgen die Tanzgruppe „Caribbean Gypsys“ ab 15 und die vier Musiker „Maigold“ aus Landau ab 17 Uhr. Die Einnahmen des Getränkestandes sowie der Tombola kommen der Familie Baab und dem kleinen schwerkranken Paul zugute.

Da die Anzahl der Plätze auf dem Römerplatz wegen Corona auf 250 beschränkt ist, werden am Einlass Wäscheklammern verteilt, die bei Verlassen des Platzes wieder zurückgegeben werden. Sollte es voll sein, muss mit Wartezeiten gerechnet werden, bis wieder Platz ist.

Rezept: Kibbeh Nayeh

Wer vor Samstag schon einmal eine Kostprobe vom internationalen Essen bekommen möchte, kann sich selbst am Rezept für Kibbeh Nayeh versuchen.

Zutaten:

- Bulgur (feinkörnig)

- Tomaten- und Paprikamark

- Salz, Pfeffer, gemahlener Kreuzkümmel

Zubereitung:

Der Bulgur wird etwa eine Stunde vor der Zubereitung mit etwas Wasser eingeweicht, bis er bissweich ist. Anschließend wird er zusammen mit den Tomaten- und dem Paprikamark solange geknetet bis alles gut vermischt ist. Nach und nach werden die Gewürze (nach Geschmack) hinzugefügt. Zum Schluss wird die Bulgurmasse schön angerichtet.