Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Er ist schon lange ein fester Termin im Veranstaltungskalender: Zum 29. Mal lud die Stadt Rockenhausen zu ihrem jährlichen Kunsthandwerkermarkt in die Donnersberghalle ein. So ging es am Wochenende farbenfroh, abwechslungsreich und vielfach auch schon vorweihnachtlich in der Nordpfalzmetropole zu.

Bereits im Eingangsbereich erwartete die Besucher ein erster Eindruck vom vielfältigen Angebot an den Ständen. Rund 40 Aussteller hatten sich für den Markt angemeldet. Im vergangenen Jahr hatte