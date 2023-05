Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Verbandsgemeinde Winnweiler will allen Kindern in den Tagesstätten ihrer Trägerschaft kostenlosen Schwimmunterricht anbieten. Um das Schwimmbad-Personal dabei unterstützen zu können, wurden die Erzieherinnen in einem Intensivkurs geschult.

„Wir hatten schon vor einigen Jahren, zu Beginn der Schwimmbadsanierung, kritisiert, dass immer weniger Kinder schwimmen können“, sagt Bürgermeister Rudolf Jacob. „Deshalb