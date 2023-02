Für die neu gestalteten Touren durch die Kleine Residenz werden zusätzliche Stadtführer gesucht. Bei einem kostenlosen Seminar können sich Interessierte das geballte Geschichtswissen rund um die Stadt aneignen.

Noch im Frühjahr, so hatte es Stadtbürgermeister Marc Muchow angekündigt, sollen die neuen Stadt-Touren eingeweiht werden. Wenngleich die drei Rundgänge verstärkt auf multimediale Elemente wie beispielsweise Videos setzen und im Grunde genommen auch virtuell vom heimischen Sofa aus durchlaufen werden könnten, so sollen auch nach der Neubeschilderung echte Stadtführer aus Fleisch und Blut unterwegs sein. Weil sich das neue Touren-Konzept selbstredend auch in höheren Teilnehmerzahlen niederschlagen soll, sehen die Verantwortlichen einen Bedarf an Einheimischen, die Gäste durch die Straßen der Kleinen Residenz führen wollen.

An drei Samstagen im März und April bietet die Stadt daher ein Seminar ein, bei dem sich Interessierte für die Leitung von offiziellen Kirchheimbolander Stadt-Touren qualifizieren können. Am Ende winkt zur Bestätigung eine Urkunde der Stadt. Erster Termin ist der 18. März, dann gibt es von 9 bis 17.30 Uhr in der Orangerie eine Einführung in das Geschichtsangebot. Weitere Termine sind der 25. März sowie der 15. April. Eingeladen zu dem kostenlosen Seminar sind vor allem diejenigen, die sich zukünftig als Gästeführer einbringen möchten, aber auch alle, die an der Kirchheimbolander Geschichte interessiert sind.

Multimediale Touren mit QR-Codes

Die Moderation liegt bei Historiker Klaus Kremb, der Stadtbeigeordneten Birgit Dall sowie deren Ehemann Sören. Alle drei haben bei der Neukonzeption der Stadt-Touren mitgewirkt, Sören Dall war dafür beim Neujahrsempfang der Stadt als „Mensch des Jahres“ ausgezeichnet worden. Drei Rundgänge werden zunächst ausgewiesen, die dank neuer Beschilderung schon einiges an Wissen vermitteln: Touren mit dem Fokus Mittelalter, Barockzeit und 19. Jahrhundert, die jeweils farblich gekennzeichnet sind. Die Einstiegspunkte zu den Touren werden durch große Infotafeln gekennzeichnet sein. Darüber hinaus enthalten die einzelnen Schilder QR-Codes, mit denen sich weitere Inhalte per Mobiltelefon abrufen lassen. Auch der Freischaren-Rundweg soll bald in der gleichen modernen Aufmachung daherkommen.

Wer sich bei dem Seminar als Fremdenführer ausbilden lassen möchte, kann sich bis 15. März anmelden: entweder bei touristik@kirchheimbolanden.de oder telefonisch unter 06352 7504777. Die Teilnahme ist kostenlos und wird mit einer Urkunde der Stadt Kirchheimbolanden bestätigt. Diese Urkunde berechtige zwar dazu, Stadtführungen abzuhalten, verpflichte aber zu nichts.