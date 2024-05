Acht Frauen und 23 Männer treten am 9. Juni in der VG Nordpfälzer Land zur Direktwahl der Stadt- und Ortsbürgermeister an. Unter den Bewerbern befinden sich etliche „Altgediente“, aber auch zehn Kandidaten, die das Amt bislang nicht ausgeübt haben. Wir haben sie nach ihrer Motivation und ihren Zielen gefragt.

Viermal gibt es bei der Kommunalwahl am 9. Juni in der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land das Duell Amtsinhaber gegen Herausforderer. In Rockenhausen