Jetzt ist es offiziell: Sämtliche Klassen, von der Verbandsliga bis zur A-Klasse, werden in der Saison 2020/21 in zwei Staffeln aufgeteilt, Regelungen in den B- und C-Klassen treffen die Kreise in Eigenregie. Das hat der Verbandsspielausschuss des Südwestdeutschen Fußballverbandes (SWFV) beschlossen.

In den einzelnen Fußballkreisen wurden die Gruppeneinteilungen verabschiedet. In der Landesliga West wurden die drei Teams aus der Region Kaiserslautern in die Gruppe Nord eingeteilt. So werden sich in einer Neuner-Gruppe der VfR Kaiserslautern, Reichenbach und Rodenbach mit den Teams aus den Kreisen Bad Kreuznach und Birkenfeld messen. Komplettiert wird das Starterfeld von Aufsteiger TuS Steinbach aus dem Donnersbergkreis, der am Sonntag, 26. Juli, gegen die SG Niederkirchen testet.

Auch die Aufteilung der Bezirksliga Westpfalz in zwei Staffeln folgt geografischen Aspekten. Die Mannschaften aus dem Donnersbergkreis, SG Finkenbach, FV Rockenhausen, SG Kibo/Orbis und ASV Winnweiler, duellieren sich in der Nord-Gruppe mit FV Weilerbach, dem TuS Landstuhl, dem FC Phönix Otterbach, der TSG Kaiserslautern und den Vertretern aus dem Kreis Kusel. In der Gruppe Süd starten weitere Teams aus dem Kreis Kaiserslautern mit den Teams aus dem Kreis Pirmasens-Zweibrücken.

Erstmals mit „Play-offs“

Die A-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg wird in eine Süd-Gruppe mit zehn Vereinen aus der Region Kaiserslautern und eine Nord-Gruppe mit Vereinen aus dem Donnersbergkreis und zusätzlich der SG Niederkirchen mit neun Mannschaften aufgeteilt.

Der Modus birgt jede Menge Spannung: Nach Hin- und Rückspielen werden die einzelnen Staffeln wieder in eine Auf- und Abstiegsrunde eingeteilt. Die bis dahin gesammelten Punkte werden in diese für den deutschen Amateurfußball völlig neue Form des „Play-offs“ mitgenommen. Erneut in Hin- und Rückspielen gegen die Mannschaften aus der anderen Staffel werden so die Auf- und Absteiger ermittelt. Regelungen für den Spielbetrieb in den B- und C-Klassen werden in diesen Tagen von den jeweiligen Kreisausschüssen beraten.