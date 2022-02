Nach der Androhung eines Amoklaufs am Montag an der Maria-Montessori-Grundschule in der Schulstraße hat die Polizei fünf Kinder im Alter von elf bis 14 Jahren ermittelt. Eine Schülerin und vier Schüler einer anderen Schule haben nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen gemeinsam an dem Anruf mitgewirkt, teilt die Polizei mit. Sie prüft nun, ob die Familien die Kosten des Einsatzes übernehmen müssen.