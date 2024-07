Unter dem Motto „Keltischer Familienspaß“ lädt das Keltendorf in Steinbach für Donnerstag, 18. Juli, sowie 1., 14. und 21. August – jeweils von 10 bis 16 Uhr – zu einem Keltenerlebnis ein, bei dem sich Kinder gemeinsam mit ihren Eltern oder Großeltern auf die Spuren des Volkes begeben können, das vor mehr als 2000 Jahren am Donnersberg gelebt hat. Nach einem Rundgang durchs Keltendorf und einem kurzen spielerischen Einblick in die Geschichte und Kultur der Kelten können die Teilnehmer bei verschiedenen Kreativ-Angebote wie beim Pfeilbau mit Bogenschießen oder bei der Herstellung von Lederbeuteln aktiv werden. Zum Mittagessen gibt es vegetarischen keltischen Eintopf. Kinder zahlen 24, Erwachsene 25 Euro. Der Familienpreis (zwei Erwachsene mit zwei Kindern von vier bis zwölf Jahren) beträgt 80 Euro. Tickets gibt es unter www.donnersberg-touristik.de/erlebnisse-buchen. Weitere Infos und Anmeldung beim Donnersberg-Touristik-Verband, 06352 1712, touristik@donnersberg.de.