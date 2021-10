Steinbach. Unter dem Motto „Keltischer Familienspaß“ lädt das Keltendorf in Steinbach Kinder gemeinsam mit ihren Eltern oder Großeltern ein, sich auf die Spuren des Volkes zu begeben, das vor über 2000 Jahren am Donnersberg gelebt hat. Die Aktion findet in den Herbstferien mittwochs, 13. und 20. Oktober, jeweils von 10 bis 13.30 Uhr statt.

Auf dem Programm steht ein Rundgang durch das Keltendorf und ein spielerischer Einblick in die Geschichte und Kultur der Kelten. Danach dürfen die Teilnehmer beispielsweise beim Pfeilbau und Bogenschießen oder bei der Herstellung von Seife selbst aktiv werden. Im Anschluss wird ein vegetarischer keltischer Eintopf serviert.

Der Preis für Erwachsene beträgt 13, für Kinder zehn Euro, für Familien (zwei Erwachsene mit zwei Kindern bis einschließlich zwölf Jahre) 40 Euro. Eine Anmeldung beim Donnersberg-Touristik-Verband ist erforderlich: Telefon 06352 1712, E-Mail touristik@donnersberg.de.