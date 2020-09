Die ehrenamtlichen Mitarbeiter im Keltendorf am Donnersberg sollen künftig noch „echter“ aussehen. Möglich gemacht werden soll dies durch das Tragen einheitlicher authentischer Kleidungsstücke. Zu diesem Zweck werden Tuniken aus reinem Leinen angeschafft, die „eine größtmögliche Annäherung an das historische Vorbild anstreben“, wie es aus dem Kreishaus heißt. Finanziert werde dies über das Leader-Programm der Europäischen Union im Rahmen der Förderung ehrenamtlicher Bürgerprojekte, so die Kreisverwaltung.

Im Keltendorf können sich Besucher auf die Spuren des Volkes begeben, das vor über 2000 Jahren am Donnersberg gelebt hat. Als Vorbild für die Anlage in Steinbach dienten die Grundrisse einer keltischen Siedlung, die bei Germersheim entdeckt wurde. Neben fachkundigen Führungen gibt es handwerkliche Mitmachangebote, bei denen nicht nur Kinder ihre Kreativität und Geschicklichkeit erproben können.