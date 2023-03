Steinbach. Am Sonntag, 2. April, öffnet das Keltendorf in Steinbach am Donnersberg erstmals nach der Winterpause wieder seine Tore.

In der Sommersaison, die bis 31. Oktober läuft, ist das Keltendorf an allen Sonn- und Feiertagen von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Neben Führungen durch das Dorf werden Mitmachaktionen angeboten. Für Gruppen werden von Montag bis Samstag nach Voranmeldung Programme angeboten. Nach einem gemeinsamen Rundgang durch das Keltendorf gibt es verschiedene Kreativ-Angebote wie Filzen oder Seife herstellen.

Info



Weitere Informationen und Anmeldung für die Gruppenprogramme beim Donnersberg-Touristik-Verband unter Telefon 06352 1712, touristik@donnersberg.de oder www.keltendorf-steinbach.de.