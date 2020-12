Der Mensch ist ein Hamster, und wo es etwas in begrenzter Menge gibt, da eilt er hin, um sich seinen Anteil zu sichern. So weit, so verständlich. Nur kann das manchmal leider zum Chaos führen. Und dass die Politik hier offenbar einen Schnellschuss losgelassen hat ohne die Beteiligten, in diesem Fall die Apotheker, mit ausreichend Vorlaufzeit zu informieren, macht die Situation nicht gerade besser. Aber es besteht wirklich kein Grund zur Panik: Es sind offenbar ausreichend Masken vorhanden, es gibt nur Anfangsschwierigkeiten bei der Verteilung. Zudem gilt: Was bisher ganz gut geklappt hat, nämlich ein Leben ohne FFP2-Maske, wird mit Abstand und „normaler“ Maske auch noch ein paar Tage länger funktionieren.