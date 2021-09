In Teilen der Ortsgemeinde Sippersfeld sind im Trinkwasser coliforme Keime festgestellt worden. Das haben die Verbandsgemeindewerke Winnweiler am Dienstagnachmittag mitgeteilt. Betroffen davon ist die sogenannte Hochzone von Sippersfeld. Trinkwasser aus der Leitung solle in diesem Bereich vorsichtshalber mindestens zehn Minuten lang abgekocht werden, so die Werke.

