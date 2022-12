Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) teilt mit, dass am Donnerstag, 29. Dezember, die K37 von der Einmündung der L392 bis zur Ortsgemeinde Falkenstein unvorhersehbar und kurzfristig gesperrt werden muss. Der Grund sind Böschungsarbeiten. Laut LBM hat sich in der Böschung der K37 im gesperrten Streckenabschnitt Gestein gelöst und ist auf der Fahrbahn zum Liegen gekommen. Aus Gründen der Verkehrssicherheit wird die Böschung beräumt. Sobald der Verkehr wieder fließen kann, will der LBM dies mitteilen.