Am Samstag findet im Bürgerhaus in Falkenstein ein Schachturnier statt, das unter der Bezeichnung „Falkensteiner Schach Open 2024“ ausgeschrieben ist. Teilnehmen an dem Schachturnier können sowohl Hobby- als auch Vereinsspieler, die maximale Teilnehmerzahl beträgt 50. Der Meldeschluss ist am Turniertag um 10 Uhr. Es ist ein Startgeld zu entrichten: für Erwachsene 10 Euro, für Jugendliche des Jahrgangs 2006 und jünger 8 Euro. Die erste Runde im Bürgerhaus startet um 10.15 Uhr.

Gespielt werden sieben Runden nach dem sogenannten „Schweizer System“, wobei als Partiezeit zehn Minuten pro Spieler oder Spielerin vorgesehen sind sowie fünf Sekunden Zeitzuschlag ab dem ersten Zug gewährt werden. Über das Schweizer System findet man ausführliche Informationen im Internet.

Als Belohnung für Sieger und Platzierte sind Geldpreise vorgesehen, die ab 15 Teilnehmenden garantiert sind und je nach Teilnehmerzahl angehoben werden können. Organisiert wird die Veranstaltung von Carolin Schultz und Martin Göbel.